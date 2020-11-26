Ташкент, , 09:17 — REGNUM Министерство обороны Польши направило в Узбекистан гуманитарный груз для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе польского правительства.

Специальный рейс доставил в Ташкент средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, термометры и лекарства. Общая стоимость груза составляет $200 тыс.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что гуманитарная помощь — это знак международной солидарности. По его мнению, эта помощь польского правительства укрепит дружбу с Узбекистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Польши Петра Ивашкевича. Стороны отметили, что взаимный товарооборот между странами вырос на 8,8%.

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