Тбилиси, , 09:23 — REGNUM В правящей партии «Грузинская мечта» готовы пойти на уступки в переговорах с оппозицией по разным вопросам, но о проведении внеочередных парламентских выборов не может быть речи. Так прокомментировал позицию «Грузинской мечты» её исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала Palitra News.

«Внеочередные выборы — это для нас «красная линия», по всем остальным вопросам, конечно, мы можем договариваться и достигать соглашений», — сказал секретарь партии.

Основным требованием лидеров оппозиционных партий является проведение досрочных выборов, но Кобахидзе считает, что только «Европейская Грузия» будет твердо стоять на этой позиции, так как в парламенте прошлого созыва у этой партии был 21 депутат, а теперь — пять.

«Всего пять депутатов проходят от этой партии, и четверо из них не связаны сильно с основной командой. Поэтому, очевидно, что эта политическая партия не пользуется сильными позициями и имеет больше мотивов для деструкции. Что касается других партий, то у большинства подобных мотивов меньше», — отметил Кобахидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря снижению проходного барьера на выборах в парламент Грузии в этому году до 1%, кроме «Грузинской мечты», туда прошли восемь партий. Но все они отказались признавать итоги голосования, объявив их «сфальсифицированными». Оппозиционные партии отказываются входить в парламент и проводят протестные акции.

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