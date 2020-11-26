Киев, , 09:19 — REGNUM Россия должна взять ответственность за выполнение договорённостей, достигнутых в конце 2019 года на саммите стран «нормандской четвёрки» в Париже. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук, сообщило 25 ноября информационное агентство УНИАН.

Заявление прозвучало во время очередного заседания Трёхсторонней контактной группы, которое проводилось по видеосвязи.

Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что основой урегулирования конфликта в Донбассе является весь комплекс договорённостей, достигнутых в рамках «нормандского формата, а также Минские соглашения.

«Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в «нормандском формате», которая бы подвела итоги попыток выполнить договорённости… и обсудить планы дальнейшего их выполнения, — вот какой выход предлагает украинская делегация в сложившейся ситуации», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Украина не идёт на диалог с Донбассом, срывает принятие решений, связанных с прекращением огня, и задерживает обмен пленными.

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