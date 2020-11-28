Вашингтон, 28 ноября 2020, 19:59 — REGNUM Глава албано-американского общества «Друзья Америки» Агим Реджепи 27 ноября опубликовал фрагмент поздравительного письма, направленного обществу кандидатом на пост президента США Джо Байденом по случаю дня благодарения, который праздновался 26 ноября.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме Байден сообщил, что он никогда не был так оптимистично настроен относительно будущего Америки, как сейчас.
По словам Реджепи, с Днем благодарения его поздравили свыше 50 американских сенаторов и конгрессменов.
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