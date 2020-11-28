Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Глава албано-американского общества «Друзья Америки» Агим Реджепи 27 ноября опубликовал фрагмент поздравительного письма, направленного обществу кандидатом на пост президента США Джо Байденом по случаю дня благодарения, который праздновался 26 ноября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме Байден сообщил, что он никогда не был так оптимистично настроен относительно будущего Америки, как сейчас.

Я верю, что XXI век станет веком Америки.

Мы построим экономику, которая будет руководить миром.

Мы будем руководить миром силой собственного примера — а не примером нашей силы.

Мы будем руководить климатической повесткой мира и спасем планету.

Мы найдем лекарство от рака, болезни Альцгеймера и диабета.

Семья Байденов поздравляет вас, где мы вы не праздновали, мы жалаем вам счастливого благодарения.

Благослови Господь вас и наши войска.

Джо Байден

По словам Реджепи, с Днем благодарения его поздравили свыше 50 американских сенаторов и конгрессменов.

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