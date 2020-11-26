Элиста, , 09:01 — REGNUM Сангаджи Тарбаев освобождён от должности заместителя председателя правительства Республики Калмыкия — постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте РФ. Соответствующий указ глава республики Бату Хасиков подписал 25 ноября.

«Освободить Тарбаева Сангаджи Андреевича от замещаемой должности заместителя председателя правительства Республики Калмыкия — постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации по собственному желанию», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что в этой должности Тарбаев проработал с апреля 2020 года. Он обеспечивал взаимодействие между федеральным центром и региональными властями в решении различных вопросов. В частности, курируя федеральные проекты по цифровой трансформации в республике, Сангаджи Тарбаев добился подключения социально значимых объектов Калмыкии к широкополосному интернету, отметил глава республики.

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