Сеул, , 09:07 — REGNUM Южная Корея оказала гуманитарную помощь Филиппинам на общую сумму $500 тыс. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, церемония передачи медицинских товаров, среди которых тесты для диагностики коронавируса, средства индивидуальной защиты и оборудование для ПЦР-диагностики, состоялась 26 ноября.

Известно, что гуманитарная помощь Филиппинам была оказана через Фонд сотрудничества Южная Корея — АСЕАН.

Отметим, что в апреле текущего года правительство Южной Кореи направило на Филиппины наборы для диагностики коронавируса на сумму $500 тыс., а в июле — респираторы KF94 на сумму $500 тыс.

В настоящее время на Филиппинах выявлено более 423 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 8,2 тыс. человек.