Нью-Йорк, США, , 09:01 — REGNUM Мониторинг ущерба, который наносится разным странам из-за односторонних санкций США и Евросоюза, принятых в обход Совета Безопасности (СБ) ООН, предлагает данной организации осуществлять Россия. Об этом 26 ноября заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время неформальной встречи СБ ООН по вопросу незаконных односторонних санкций, созванной по инициативе России, Китая, Сент-Винсента и Гренадин, Нигера и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

По словам российского постпреда при ООН, именно нелегальные ограничительные и карательные меры, которые введены ЕС и США, являются серьезной угрозой миру и безопасности на международном уровне и ухудшают гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Европе.

Также Небензя напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина «об установлении так называемых зеленых коридоров», которые будут свободны от санкций и торговых противостояний, «прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией».

«В качестве следующего шага страны — члены ООН, а также агентства организации могли бы рассмотреть нашу инициативу по мониторингу с помощью ооновских региональных координаторов влияния односторонних ограничительных мер на восстановление стран после пандемии», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс заявил, что Вашингтон готовит новые санкции против Тегерана, под действие которых попадут четыре компании из России и Китая.