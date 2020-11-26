Приштина, , 22:19 — REGNUM В среду, 25 ноября, отделение косовской «Партии справедливости» в городе Джилян предложило правящей коалиции кандидатуру бывшего министра здравоохранения Ферида Агани на пост президента Косово.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в пресс-релизе партии говорится, что предложение было сделано в ходе партийного заседания, на котором обсуждались переживаемые республикой политический и экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19 и отставкой президента Хашима Тачи в связи с подтверждением обвинения Специального трибунала по Косово.

В «Партии справедливости» считают, что в условиях кризиса необходимо как можно скорее достичь межпартийного консенсуса по вопросу о том, кто займет пост президента, поскольку в противном случае новые выборы станут неизбежными, что станет лишней нагрузкой на бюджет.

Ферид Агани предлагается как кандидат, имеющий хорошую репутацию и происходящий из патриотической семьи, а также способный стать объединяющей фигурой.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр здравоохранения Косово обсудил пандемию с послом Германии