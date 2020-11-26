Берлин, , 08:42 — REGNUM Правительство ФРГ подтвердило, что в деле об «отравлении» российского блогера Алексея Навального, помимо бутылки, есть другие объекты со следами вещества из группы «Новичок».

Так, в ответе на соответствующий депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в правительство о «других предметах со следами «Новичка» в деле Навального» значится: «Да».

При этом в правительстве вновь заявили, что точный состав вещества, которое якобы было применено против Навального, не разглашено из-за «высокого риска распространения», пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный был госпитализирован в Омске в конце августа. После этого по настоянию его семьи блогера доставили самолётом на лечение в Германию. Правительство ФРГ выступило с утверждением, что он был отравлен веществом из группы «Новичок», относящимся к боевым отравляющим веществам. Из-за ситуации с Навальным в отношении России Европейский союз ввёл санкции.

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