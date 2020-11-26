Приштина, , 10:15 — REGNUM Назначение сына депутата от партии «Альянс за будущее» Косово Хаджи Шали Флякрона Шали на пост генерального консула в Чехии вызвало возмущение у косовской общественности. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Член президиума оппозиционной партии «Движение за самоопределение» Крешник Ахмети 25 ноября с иронией заявил, что для того, чтобы получить пост Шале было достаточно купить билет и прибыть в миссию — до этого молодой человек «ни секунды» не проработал в министерстве иностранных дел и диаспоры Косово. Ахмети подчеркнул, что по закону назначение на дипломатические посты проходит на конкурсной основе.

В Демократической партии Косово подобное назначение назвали «унизительным и оскорбительным для косовского государства».

На данный момент главой МИД Косово является представительница «Альянса за будущее Косово» Мелиза Харадинай-Стубла.

Читайте ранее в этом сюжете: Историки потребовали отставки премьер-министра Косово из-за уступок Сербии