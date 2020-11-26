Киев, , 08:47 — REGNUM В министерстве образования и науки Украины признали наличие множества ошибок и неточностей в школьных учебниках. Об этом сообщила 25 ноября пресс-служба министерства.

Чиновники установили, что авторы учебников и издательства не успевают качественно подготовить учебные пособия. Кроме того, учебники внедряются без должного изучения их качества.

Министерство образования Украины начало пересмотр системы экспертизы школьных учебников, а также выступило с предложением повысить уровень ответственности издательств за качество учебников.

Напомним, ранее авторы учебника истории Украины за 11-й класс выдали фотографию депортации евреев в концлагерь за выселение этнических украинцев из Польши во время операции «Висла».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что учебники истории Украины написаны врагами страны.

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