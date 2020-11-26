Скопье, , 10:02 — REGNUM Лидер самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ («Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство») Християн Мицкоски призвал сограждан к протестам в защиту идентичности.

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На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил:

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии — прим. ИА REGNUM), тогда они были террористами, а не освободителями. Хриятиян Мицкоски Если с 1941 по 1944 наши деды воевали против администрации, как это пытается представить Заев (, премьер-министр Северной Македонии — прим.), тогда они были террористами, а не освободителями.

Политик напомнил, что борьба с оккупантами стоила македонцам многих жизней.

Християн Мицкоски Македония выступает за дружбу, но дружба означает уважение. Если нет уважения, тогда нет взаимопонимания. Мы не немые, и должны заставить услышать нас, пока не поздно.

Мицкоски призвал все партии к защите «красных линий, которые являются последними рубежами македонской идентичности». В знак протеста он призвал граждан поучаствовать в автопробеге от спортивного центра «Борис Трайкоски» до правительства 26 ноября в 18:00. Формат автопробега был выбран в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, в настоящее время Болгария оказывает давление на Скопье с целью заставить признать македонский язык и культуру «имеющими болгарское происхождение» и убрать упоминания о болгарской оккупации времён Второй мировой войны с памятных табличек.

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