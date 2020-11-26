Джакарта, , 08:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в онлайн-встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) по Индонезии, сообщает Antara.

На специальном форуме была поднята тема: «Приоритеты Индонезии в области здравоохранения и восстановления экономики».

Открывая мероприятие, Джоко Видодо рассказал об усилиях по восстановлению здравоохранения и экономики Индонезии.

Сам форум был разделен на две сессии, а именно специальная сессия с президентом Республики Индонезия и панельная дискуссия с министрами. На обеих сессиях руководители ведущих мировых компаний получили возможность провести интерактивный диалог с главой государства и министрами. В форуме приняли участие 43 компании со всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия представит сводный закон о создании рабочих мест для привлечения иностранных предпринимателей и инвесторов на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) 25 ноября 2020 года.

Подробнее в материале: Индонезия нацелена привлечь иностранных инвесторов на встрече ВЭФ

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