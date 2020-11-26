Сеул, , 08:26 — REGNUM 25 ноября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун обсудил с генеральным директором по вопросам политики и безопасности МИД Франции Филиппом Эррера ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, переговоры прошли в рамках четвертой двусторонней консультации на высоком уровне по северокорейской ядерной проблеме. Данные встречи проводятся с 2016 года с целью поддержания и укрепления стратегического сотрудничества в области решения северокорейской проблемы. Последняя консультация состоялась в Париже в октябре 2018 года.

Известно, что стороны обсудили вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а также установление мира в регионе, а также договорились провести личную встречу как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

В рамках переговоров Ли До Хун поделился с французским дипломатом сведениями о ситуации на полуострове и усилиях правительства по восстановлению диалога с КНДР. В свою очередь Эррера подтвердил поддержку усилий Сеула, а также отметил, что Париж будет продолжать оказывать необходимую поддержку в будущем.