Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM Депутаты Сената Казахстана одобрили соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о пенсионном обеспечении трудящихся. Заседание верхней палаты парламента транслировалось на сайте парламента республики.

В заключении комитета по социально-культурному развитию и науки Сената сказано, что соглашение предоставляет гражданам стран ЕАЭС право на получение пенсии в стране проживания. Пенсия перечисляется в государство проживания пенсионера.

Документ обеспечивает равные права трудящихся на территории ЕАЭС. В частности, пенсия назначается на тех же условиях, что и для граждан страны, где трудоустроен мигрант.

Трудовые мигранты участвуют в пенсионной системе страны трудоустройства и имеют право обращаться за назначением пенсии. В Казахстане пенсии будут выплачиваться из Единого накопительного пенсионного фонда за счет сформированных пенсионных взносов.

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