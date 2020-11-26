Медан, Индонезия, , 08:12 — REGNUM Правительство Российской Федерации планирует открыть два представительства в городе Медан, провинция Северная Суматра в Индонезии, а именно генеральное консульство и торгового-культурный центр, сообщает Antara.

«Мы хотим, как и прежде, активизировать два российских объекта, которые находятся здесь. Пока они не функционируют. Итак, мы хотим реконструировать их, два объекта, которые находились в Медане с 1949 года», — заявил представитель генерального консульства России в Медане Мухаммад Фаузи Насутион.

Ожидается, что после возобновления работы этих двух представительств, они смогут удовлетворить все интересы правительства России в столице провинции Северная Суматра, включая усилия по развитию двустороннего сотрудничества.

По словам Мухаммада Фаузи Насутиона, в будущем Медан сможет отправлять на учебу в Россию большее число студентов. Ежегодно Индонезия отправляет в Россию около 300 студентов. Из этого числа только три человека едут с Северной Суматры.

«Это странно, потому что у России всего три консульства в Индонезии, а именно в Медане, Сурабая и на Бали. Между тем, самое большое консульство находится в Медане, но именно оно отправляет наименьшее количество студентов на учебу в Россию», — добавил Мухаммад Фаузи Насутион.

Исполняющий обязанности мэра Медана Ариф Сударто Тринугрохо приветствовал визит главы российского генерального консульства в Медан.

«Мы хотим, чтобы Россия была более активной в сотрудничестве с Индонезией, особенно с городом Медан. Как и другие консульства в Медане, чтобы это могло принести пользу обеим странам. Мы приглашаем Россию инвестировать в Северную Суматру. Мы готовы открыться и сделать это возможным», — заявил исполняющий обязанности мэра Медана.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийский язык выбрали в качестве второй после английского языковой программы в Технологическом университете городского округа Хэфэй в Китае.

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