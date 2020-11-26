Нью-Дели, , 07:41 — REGNUM Два многоцелевых беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Predator, полученные ВМС Индии в лизинг от США, будут использоваться и для контроля над линией напряжённости с Китаем. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве 26 ноября сообщает газета The Times of India.

По их данным, американские БПЛА, которые прибыли в Индию в начале ноября, «уже приступили к выполнению разведывательных полётов». Их планируется использовать в прибрежной зоне Индийского океана, «а также на линии фактического контроля в восточном Ладакхе, где сохраняется военная напряжённость с Китаем».

Напомним, что получение БПЛА Predator в лизинг было осуществлено в рамках чрезвычайных закупок министерства обороны Индии в связи с обострением ситуации на границе с Китаем в Ладакхе. ВМС Индии также получили в ноябре от США девятый многоцелевой (противолодочный и разведывательный) самолёт P-8I Poseidon.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая и Индии договорились об отводе тяжёлого вооружения из точек соприкосновения в Восточном Ладакхе.

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