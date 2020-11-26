Варшава, , 07:12 — REGNUM Инцидент с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн», нарушившим границу территориальных вод России и скрывшимся после предупреждения от кораблей Тихоокеанского флота РФ, оценили читатели польского издания Interia.

Некоторые пользователи отметили быстроту, которой сопровождалось отплытие американских военных.

«Слабая получилась демонстрация, если, реагируя на «бесправное» требование русских, они немедленно дали задний ход», — написал читатель с ником Dyzio.

Один из комментаторов предложил России сделать ответный выход вблизи границ США.

«Может, какой-нибудь российский эсминец все же решится проплыть в теплых международных водах Мексиканского залива…» — задал вопрос пользователь OLAF.

Еще один читатель выразил мнение, что поступок американских моряков не имел смысла.

«Что они доказали? Напрасно истратили топливо, вот и все», — подчеркнул Zyga.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября эсминец «Джон Маккейн» нарушил границу РФ в заливе Петра Великого на юге Приморского края.

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