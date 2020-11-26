Порт-Морсби, , 07:14 — REGNUM Работа парламента Папуа — Новой Гвинеи была приостановлена «на неопределённый срок» после выявления коронавируса SARS-CoV-2 у троих депутатов. Об этом 26 ноября сообщает радиостанция Radio New Zealand.

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Отмечается, что после подтверждения диагноза у троих депутатов на сдачу тестов на COVID-19 были направлены все члены парламента. Работа законодательного органа была приостановлена на неопределённый срок, а зал заседания временно закрыт для санитарной обработки.

В настоящее время медики устанавливают контакты заражённых парламентариев для предотвращения широкого распространения коронавируса.

Напомним, что за минувшие сутки в Папуа — Новой Гвинее было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в стране инфицированными оказались 645 человек, умерли семь пациентов с диагнозом COVID-19.