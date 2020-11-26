Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:45 — REGNUM В Новокузнецке потребность в специалистах для новых транспортных предприятий остаётся высокой. Об этом заявил мэр Новокузнецка по итогам встреч с горожанами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Рассмотрели вопросы трудоустройства водителей в новые транспортные предприятия. Сегодня потребность в специалистах остается высокой. Трудоустроить готовы несколько сотен человек. Нужны — слесари, электрики, механики, диспетчеры производства, секретари и пожалуй, самое главное звено автотранспортного предприятия — водители. Подчёркиваю, ставку мы делаем на местных водителей! И компании готовы взять на работу ещё около 600 человек», — написал Кузнецов в своём Instagram.Он уточнил, что зарплата составляет 271 руб/час + 25% премия до 1 февраля — это 338 руб./час. Те, кто устроились до момента начала контракта — 400 рублей.