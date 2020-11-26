Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Злоупотреблением правом помилования является решение главы Белого дома Дональда Трампа амнистировать своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, считает глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Законодатель полагает, что таким образом глава государства пытается перед своим уходом «наградить друзей» и защитить тех, «кто его прикрывал». Шифф обвинил Флинна во лжи с целью сокрытия якобы имевших место связей с Россией.

«На этот раз он милует Майкла Флинна, который солгал, чтобы скрыть свои связи с русскими», — написал конгрессмен.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Майкл Флинн признал свою вину во лжи при даче свидетельских показаний, которые касались его бесед с российским послом Сергеем Кисляком в декабре 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп помиловал своего бывшего помощника Флинна