Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Демократическая партия США потерпела фиаско на выборах, несмотря на многочисленные махинации, заявил 25 ноября американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед членами законодательного собрания штата Пенсильвания.

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"Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали. Это были жульнические выборы», — сказал он.

По утверждению Трампа, победа на выборах президента США принадлежит республиканцам, и все «колеблющиеся» штаты отдали свои голоса ему.

Преступлениями демократов он назвал использование недействительных с юридической точки зрения бюллетеней, голосование «мёртвых душ» и коррупцию на местах.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Управление общих служб в федеральном правительстве США фактически признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена избранным президентом и заявило о готовности начать процедуру передачи власти новой администрации. Дональд Трамп с таким решением не согласился и объявил о продолжении борьбы за высший государственный пост.

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