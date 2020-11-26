Могадишо, , 06:12 — REGNUM В Сомали от полученного ранее ранения скончался сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом со ссылкой на собственные источники 25 ноября сообщает телеканал CNN.

По его данным, этот сотрудник ЦРУ, имя которого не раскрывается, умер ещё в конце прошлой недели. Ранение он получил при проведении в Сомали спецоперации, информация о которой также не сообщается.

На настоящий момент официального подтверждения или опровержения факта гибели в Сомали сотрудника американской спецслужбы не поступало.

Напомним, что в настоящее время в африканской стране находятся около 600 американских военных, которые помогают местным властям в борьбе с террористическими группировками. Также они осуществляют подготовку сомалийских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в столице Сомали — Могадишо, возле здания полицейской академии страны.

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