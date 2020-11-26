Москва, , 05:49 — REGNUM Желанием выставить ультиматум России назвал недавнее высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава оборонного ведомства ранее заявила, что ФРГ необходимо поддерживать высокий уровень своих расходов. По ее мнению это даст возможность ЕС оказывать давление на Россию, от которой якобы исходит военная угроза после модернизации российских вооруженных сил.

Пушков отметил, что требования в виде ультиматума в отношении РФ не действуют.

«Вести диалог о разоружении с Россией «с позиции силы», как хочет глава минобороны ФРГ, не выйдет. С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают», — написал сенатор.

Он также подчеркнул, что подобное заявление говорит об отсутствии диалога и попытке скрыть реальные намерения авторов идеи.

«Диалог с позиции силы» — это отсутствие диалога, как у НАТО с Россией. Ширма для ставки на силу», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в продажу поступила книга экс-президента США Барака Обамы «Земля обетованная», в которой он среди прочего утверждает, что недостаточное число военных баз и союзников мешает России получить статус супердержавы.

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