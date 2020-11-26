Куньмин, Китай, , 05:41 — REGNUM Заместителем и исполняющим обязанности губернатора провинции Юньнань на юго-западе Китая был назначен Ван Юйбо, сообщает 25 ноября агентство Синьуха.

Ван родился в январе 1963 года. Он является уроженцем города Чжэньпин в центральной китайской провинции Хэнань. Он также в настоящее время является заместителем секретаря Юньнаньского комитета Компартии Китая.

На 21-й сессии Постоянного комитета Юньнаньского собрания народных представителей 13-го созыва также было принято решение о снятии Чэня Хао с поста председателя постоянного комитета провинциального законодательного органа, а также снятии с поста губернатора провинции Жуаня Чэньфа.