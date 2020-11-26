Новокузнецк, Кемеровская область, , 04:53 — REGNUM Министр транспорта Кемеровской области Сергей Рубан заявил, чтопоказатели работы транспортной системы в Новокузнецке ежедневно улучшаются. Его комментарий приводит администрация города.

«На первом этапе запуска новой транспортной системы мы столкнулась с большим количеством сложностей, которые, конечно же, почувствовали на себе жители города. Администрация и переводчики делают всё возможное, чтобы внести необходимые коррективы и улучшить транспортную доступность. Последние два дня мы уже имеем практически стопроцентный выход транспорта на линию и значительное снижение жалоб», — сказал Рубан.

Отмечается, что главным ограничивающим фактором по-прежнему является недостаточное число водителей для того, чтобы осуществлять перевозки в полном объёме.

«Идёт донастройка системы и корректировка. Имея статистические данные для анализа, мы будем вносить дальнейшие изменения. Только так мы всю систему приведём в порядок», — отметил министр.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня утром, 26 ноября, прибыл в Новокузнецк, где уже несколько дней горожане «осаждают» городскую администрацию из-за транспортной реформы.

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