Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с республиканцами из законодательного собрания американского штата Пенсильвания, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

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Они утверждают, что встреча в Белом доме будет проходить в ближайшее время. Ожидается, что Трамп и республиканцы будут обсуждать предпринимаемые шаги по пересчету голосов в штате. По словам личного юриста американского президента Рудольфа Джулиани, в Пенсильвании может быть до 700 тысяч фальсифицированных бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября власти американского штата Пенсильвания утвердили результаты подсчета голосов на президентских выборах в США. По их данным, в штате одержал победу кандидат от демократов Джо Байден, набравший 50% голосов.

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