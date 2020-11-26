Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Тест на выявление коронавирусной инфекции у губернатора американского штата Вайоминг Марка Гордона показал положительный результат, передает радиостанция K2.

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По ее данным, симптомы болезни у губернатора отсутствуют. Тем не менее Гордон принял решение уйти на самоизоляцию и работать дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM 14 ноября коронавирусом нового типа заразился губернатор штата Невада Стив Сисолак. Сам глава региона заявил, что чувствует себя нормально, болезнь у него симптомов не проявляет.

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