Сараево, , 03:10 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов Америки в Боснии и Герцеговине 25 ноября поздравило всех граждан этой страны с Днем государственности. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«День государственности! Мы по-прежнему привержены крепкой дружбе и партнерству с Боснией и Герцеговиной и ее гражданами, отстаивая ее суверенитет и территориальную целостность, и мы с нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления отношений между нашими двумя странами в предстоящие годы», — указано в сообщении посольства США в Боснии и Герцеговине.

Напомним, что 25 ноября 1943 года было проведено учредительное заседание Земельного антифашистского веча народного освобождения Боснии и Герцеговины (ЗАВНОБиГ), ставшего военным парламентом страны. Тогда же было обнародовано обращение к народам Боснии и Герцеговины о том, что их республика не является ни сербской, ни хорватской, ни бошняцкой, а станет братским союзом всех трёх народов, где гарантируется их полное равноправие.