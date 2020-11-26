Москва, , 08:21 — REGNUM Заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что экономику Украины в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами, вызвало реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 25 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"К чему и сейчас друзья Америки и Польши хотят привести и Беларусь. Только братья белорусы почему-то позволяют им это сделать», — пишет Данил У.

Многие комментаторы отметили, что мнение Саакашвили не имеет веса по той причине, что данный политик растерял уважение к своей персоне. Граждане напомнили результаты его деятельности за время правления в Грузии.

«О, великий пожиратель галстуков! весь мир помнит твой неоценимый вклад в обретении Независимости Абхазии и Осетии, и как твои мудрые действия я способствовали этому! Обрати внимание на Донбасс! Весь мир верит в твои способности решить этот конфликт в течение двух-трех дней!», — написал пользователь под псевдонимом «Птица Дивная».

Тем не менее, некоторые пользователи согласились с прогнозом Саакашвили. Люди уверены, что катастрофа на Украине неминуема. Они призвали граждан соседней страны одуматься и разобраться со своими проблемами.

«Идя к пропасти с закрытыми глазами». Саакашвили мягко выразился, они уже летят в пропасть, а не идут к ней. Сразу ботве задам вопрос, сколько долгов и сколько вы — украинцы — будете оные выплачивать при стабильном упадке производства и СХ? Задайте себе этот вопрос», — обращается пользователь zoleg.

Нашлись и те, кто заявил о своём безразличии к ситуации на Украине. Граждане считают, что катастрофа в данном государстве произошла уже давно и разваливаться попросту нечему.

«Да не переживайте… Они поскачут, и все будут довольны. Им более ничего и не нать. Тем более, что ничего и не осталось. Всё вывезено и продано, а цифры роста в статистике нарисуют какие надо, справку купят», — считает пользователь ОИК.

Напомним, 25 ноября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экономику Украины в ближайшее время ждёт неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами.