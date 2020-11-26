Загреб, , 02:45 — REGNUM Парламент Хорватии 26 ноября возобновит рассмотрение предложения по участию вооруженных сил Хорватии в операции в операции НАТО по поддержанию мира под названием «Силы для Косово» КФОР в Косово. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

В Косово должно прибыть 150 военнослужащих вооруженных сил Хорватии с двумя вертолетами хорватской ВВС.

Хорватский контингент сосредоточен на выполнении задач авиаперевозок, работе штабов в штаб-квартире КФОР и работе в группе консультантов на уровне министерства обороны частично признанной Республики Косово и сил безопасности Косово.

Поскольку участие военнослужащих ВС Хорватии в миссии по поддержанию мира в Афганистане было завершено, было предложено увеличить хорватский контингент в операции поддержанию мира КФОР в Косово с 40 до 150 военнослужащих ВС Хорватии.

Напомним, «Силы для Косово» или «KFOR» — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в частично признанной республике Косово. Силы КФОР были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244и вошли в Косово 12 июня 1999 года.

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