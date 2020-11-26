Москва, , 08:17 — REGNUM Намерение кандидата в президенты США Джозефа Байдена отменить ряд законов, который принял за время своего правления Дональд Трамп, а также упростить процедуру получения гражданства для мигрантов вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 25 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Слава Богу, хоть этого президента без нашего «вмешательства» выбрали. А то поди еще докажи», — шутит Ирина С.

Часть пользователей заявила о своём негативном отношении к последним событиям в США. Граждане считают, что политика по упрощению получения гражданства для мигрантов приведёт к большим проблемам внутри США.

«Как-то теряет в моих глазах уважение эта страна. Забота о мигрантах, а не о собственных гражданах, приведет к чему социально напряженному. 11 000 0000 .Через пару лет еще 20 000 000, потом еще и еще! Не говоря про госдолг, который больше 27 триллионов! И он растет! И будет 50 и 100! И куда они движутся? Где экономическая модель. Один богатый и 10 000 бедных?» — задаётся вопросом Роман С.

Некоторые комментаторы считают заявление Байдена популистским. Граждане уверены, что Соединённые Штаты попросту не справятся с вероятным наплывом мигрантов.

«Программа-то популистская. 11 млн эмигрантов. Чем кормить то собрался, родимый? Трамп в этом отношении прав абсолютно. К этим 11 еще 22 присоединятся, это как сигнал будет», — пишет Ярослав М.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что состояние здоровья Байдена говорит о том, что он не отдаёт отчёта своим действиям. Граждане считают, что его вероятная деятельность на посту главы США может привести к колоссальным проблемам данной страны.

«Учитывая ненависть Байдена к России и финансовую любовь к Китаю. Этот … натворит дел в ближайшее время», — считает «Алексей Екб».

Напомним, 25 ноября кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил о своём намерении отменить ряд законов, которые принял за время своего правления Дональд Трамп, а также упростить процедуру получения гражданства для мигрантов.