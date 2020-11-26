Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп помиловал своего экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, осужденного в рамках дела по так называемому «российскому вмешательству». Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью», — заявил он.

Также Трамп пожелал Флинну хорошо отметить День благодарения.

Как сообщало ИА REGNUM, еще летом 2020 года стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность помилования своих сторонников, осужденных в рамках дела о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Ожидалось, что в числе помилованных будут Майкл Флинн и Пол Манафорт.

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