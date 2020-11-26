Подгорица, , 01:37 — REGNUM В связи с заявлением представителей «Гражданского движения Черногории УРА», о том что лидеру этой партии и депутату Дритану Абазовичу угрожают расправой, представители «Боснийской партии Черногории» выступили с резким осуждением такого акта и призвали компетентные органы проверить достоверность этой информации и обеспечить физическую безопасность депутата Абазовича. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«Уважая демократические принципы, мы считаем неприемлемым, чтобы любой депутат был подвергнут давлению и угрозам из-за своей политической деятельности. Черногория и все учреждения, особенно те, кто отвечает за сектор безопасности, должны гарантировать свободу и все другие права каждому гражданину страны», — говорится в заявлении Боснийской партии.

Они отметили, что угрозы Абазовичу должны быть пресечены как можно скорее.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава гражданского движения Черногории: лидеру оппозиции угрожают расправой