Анкара, , 02:46 — REGNUM После заседания научного совета по коронавирусу на пресс-конференции 25 ноября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара продолжает переговоры с китайской компанией «Синовац» о закупках вакцины. Был заключен контракт на это. По его словам, Турция также ведёт переговоры с Россией и другими станами, разрабатывающими вакцину от коронавируса. Он добавил, что, если не возникнет никаких проблем, то в декабре, январе и феврале Турция уже поставит 50 миллионов доз вакцины по контракту. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

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Коджа указал, что испытания вакцины Фаз-3, разработанных компаниями «Пфизер» и «Синовац» в Турции, все еще продолжаются.

«Мы прилагаем усилия, чтобы как можно раньше предоставить нашим гражданам доступ к вакцине. При испытании прививки мы, прежде всего, уделяем особое внимание эффективности и надежности вакцины. Таким образом, мы хотим как можно раньше привить наших граждан от коронавируса наиболее эффективными и надёжными вакцинами. Мы также находимся в контакте с Россией и другими странами», — подчеркнул он.

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