Анкара, , 00:20 — REGNUM Выступая на открытии заседания постоянного комитета по экономическому и коммерческому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества 25 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульманские страны направить свои усилия на производство и торговлю продукцией с добавленной стоимостью. Он также подчеркнул необходимость осуществления торговли между мусульманскими странами с использованием национальной валюты, а не американского доллара. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Пандемия коронавируса напомнила нам, что все человечество независимо от религии, языка, расы разделяет одну и ту же судьбу, находится на одном корабле. Как мусульмане, в этом году мы боремся не только с эпидемией, но и с растущей враждебностью к исламу в западных странах», — отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что если мусульманские страны будут производить больше и наращивать свою экономическую мощь, то «с ними будут считаться» в мире. Эрдоган выразил надежду пережить «этот проблемный период» с минимальным ущербом и провести предстоящие встречи вживую.

Напомним, за последний месяц Европа пережила нападения исламистов во Франции, Австрии и Швейцарии, жертвами которых стали семь человек, пострадали почти 30. Эти нападения вызвали жесткую реакцию в форме призывов к усилению пограничного контроля в Шенгенской зоне.

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