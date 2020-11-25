Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Исполняющий обязанности главы военного ведомства США Кристофер Миллер прибыл с визитом на Ближний Восток, сообщает 25 ноября пресс-служба Пентагона.

По утверждению пресс-службы, Миллер планирует встретиться с американскими военными, дислоцированными в ближневосточном регионе, а также с руководителями «принимающих стран».

При этом в Пентагоне подчеркнули, что это первая поездка Миллера в страны Ближнего Востока с момента его назначения и.о. министра обороны США.

Шеф Пентагона планирует обсудить «интересы и приоритеты в области безопасности, борьбу с экстремистским насилием и пагубными действиями, угрожающими суверенитету и стабильности региона».

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