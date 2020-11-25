Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Государственный департамент США начал переходный процесс в рамках передачи президентских полномочий команде избранного президента Джо Байдена, 25 ноября сообщает агентство Reuters.

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Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил журналистам, что сотрудникам переданы соответствующие инструкции. Ранее Помпео заявлял о непризнании его ведомством победы Байдена.

«Сегодня мы начали процесс… и сделаем все, что требуется по закону» , — сообщил Помпео.

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