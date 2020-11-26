Париж, , 07:39 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 50 618 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 484 пациента. Об этом в среду, 25 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 16 282 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,170 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики и финансов ФранцииБрюно Ле Мэрзаявил, что правительство государства не будет повышать налоги, чтобы компенсировать потери от экономического кризиса, связанного с пандемией SARS-CoV-2, «пока он остается министром».

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