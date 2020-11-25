* запрещённая в России организация

Дамаск, , 23:29 — REGNUM Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 31 раз за сутки обстреливали населенные пункты в Сирии, сообщил 25 ноября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его данным, под обстрел боевиков попали поселения в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе по данным сирийской стороны ― 30 обстрелов», ― сказал Вячеслав Сытник.

При этом он уточнил, что со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что уничтожение террористов в Сирии будет продолжено, несмотря на все попытки Запада защитить или оправдать боевиков.

*"Джебхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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