Богота, , 23:17 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что за полтора месяца операции «Орион» было изъято более 90 тонн кокаина, 25 ноября сообщает агентство Reuters.

Шестой этап операции «Орион» проходил с 15 сентября по 30 октября текущего года. Было изъято 90,7 тонн кокаина, более 18 тонн марихуаны, арестованы 413 человек. У наркоперевозчиков конфискованы семь самолетов, 76 катеров и пять мобильных подводных лодок.

С момента начала международной кампании по борьбе с наркокартелями «Орион» в 2018 году странами-участниками в общей сложности было изъято более 284 тонн кокаина и 63 тонны марихуаны.

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