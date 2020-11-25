Степанакерт, , 22:31 — REGNUM Россия усилила свою миротворческую группировку в Нагорном Карабахе медицинским отрядом спецназначения Восточного военного округа и комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер-3», сообщает 25 ноября газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Комплекс РЭБ Леер-3 Vitaly V. Kuzmin

В состав каждого комплекса «Леер-3» входят беспилотные летательные аппараты, способные транслировать на сотовые телефоны текстовые, аудио‑ и видеосообщения. Они будут использованы для массового оповещения местного населения о гуманитарных операциях российского контингента. Аналогичные задачи комплексы РЭБ «Леер-3» успешно выполняли в Сирии.

Одним из назначений комплексов РЭБ «Леер-3» является блокировка сигналов стандарта GSM, сетей 3G и 4G. Это позволяет нейтрализовать фугасы, взрыватель которых активизируется телефонным звонком или иным сигналом цифровой связи.

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