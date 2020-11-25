Минск, , 22:02 — REGNUM «Генеральная прокуратура расследует уголовное дело в отношении врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и гражданки Екатерины Борисевич за разглашение врачебной тайны по части 3 статьи 178 Уголовного кодекса», — заявил 25 ноября заместитель генпрокурора Белоруссии Геннадий Дыско.

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В сообщении Телеграм-канала белорусской генпрокуратуры содержится информация о возбуждении уголовного дела лишь в отношении врачей, которые якобы разгласили врачебную тайну, но не лиц, после избиения которыми скончался минчанин Роман Бондаренко. Белорусские правоохранительные органы отказываются привлекать их к уголовной ответственности даже после того, как были опубликованы материалы, указывающие на возможную причастность к инциденту со смертельным исходом лиц из окружения Александра Лукашенко, в частности — его пресс-секретарши Натальи Эйсмонт.

Дыско пояснил, «что согласно статье 46 Закона о здравоохранении информация о факте обращения пациента за медицинской помощью и состоянии его здоровья, сведения о диагнозе, иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи, составляют врачебную тайну».

«Из материалов настоящего уголовного дела усматривается, что врач, поддавшись уговорам Борисевич, представил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащих информацию, составляющую врачебную тайну, а именно: сведения о диагнозе пациента, результатах медицинских исследований и другие данные, — поведал прокурор. — Внесу ясность, что опубликованные в сети Интернет копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Романа Бондаренко, оформленные в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента. В частности, каждый мог обратить внимание, что в одном из опубликованных документов отсутствует результат исследования других биологических сред на содержание этанола, в том числе мочи».

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«По результатам судебной химической экспертизы, в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь. Ни для кого не секрет, что эксперт несет ответственность, вплоть до уголовной, за достоверность своих исследований», — добавил представитель генпрокуратуры.

Он акцентировал внимание на кампании в защиту сотрудницы крупнейшего в Белоруссии сетевого издания tut. by Екатерины Борисевич, которая опубликовала материалы, уличающие власти в сокрытии ряда важных обстоятельств гибели Романа Бондаренко. Мининформации Белоруссии лишило это издание статуса СМИ, напомнил прокурор, констатировав: «Соответственно Борисевич на момент совершения противоправных действий не обладала статусом журналиста СМИ с вытекающими отсюда правами и обязанностями».

«При этом Борисевич не стала обращаться за информацией к официальным органам и организациям, а склонила врача к разглашению врачебной тайны, — добавил Дыско. — Такие действия привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан к официальной информации и в целом — к правоохранительным органам и органам государственной власти».