Москва, , 21:51 — REGNUM Россия не допустит ребрендинга террористов в Сирии, их уничтожение будет продолжаться, заявил 25 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Удар Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Российский постпред подчеркнул, что попытки западных политиков защитить террористов не увенчаются успехом. При этом Небензя напомнил о ставшем широко известным «масштабном финансировании некоторыми западными государствами медийных кампаний сторонников силового свержения законного правительства Сирии».

«Мы все видели эти страшные и бесчеловечные ролики, снятые, очевидно, на деньги внешних спонсоров», — сказал Василий Небензя.

«Контртеррористические усилия будут продолжены, несмотря на попытки западных представителей защитить боевиков призывами о заключении с ними режима прекращения огня. Ребрендинга террористов мы не допустим», — сказал российский дипломат.

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