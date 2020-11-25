Баку, , 21:33 — REGNUM Азербайджан расценивает резолюцию сената Франции с призывом признать Карабах как обычный листок бумаги, сообщает 25 ноября администрация азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Напомним, 25 ноября сенат Франции принял рекомендательную резолюцию, призывающую правительство республики признать Нагорный Карабах.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель МИД Франции почти сразу же заявил, что признание Карабаха не будет полезно ни для кого.

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