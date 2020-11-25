Чебоксары, , 21:26 — REGNUM Новочебоксарск продолжает будоражить, становясь местом высочайшей кадровой конкуренции. Сегодня, 25 ноября, во втором по численности и значимости городе Чувашии, где после сентябрьских выборов уже второй раз состоялись перевыборы главы, завершился приём документов для участия в конкурсе на замещение должности сити-менеджера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как стало известно, всего на участие в конкурсе подали восемь человек. Широко известные из них — Павел Семенов, сделавший блестящую карьеру на федеральном уровне, политическим покровителем которого является экс-президент Чувашии, сенатор Николай Федоров, и заместитель генерального директора дорожно-строительной компании «Дорисс» Юрий Шилов, имеющий опыт муниципальной службы в Чебоксарах при мэре Николае Емельянове, у которого был первым замом.

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26 ноября конкурсная комиссия, возглавляемая первым вице-премьером Михаилом Ноздряковым, должна будет изучить документы заявителей на соответствие условиям конкурса, чтоб принять решение о допуске к нему. Сам конкурс состоится 1 декабря, по результатам которого городскому собранию депутатов будут предложены для голосования не менее двух кандидатов.

Напомним, в Чебоксарах кадровый отбор на должность сити-менеджера прошли только пять кандидатов, а на обсуждение депутатского корпуса вынесли кандидатуры Алексея Ладыкова с почти 10-летним стажем градоначальника и «домработницы» Олеси Абашевой.

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Стоит также отметить, что 26 ноября состоится очередное собрание депутатов Новочебоксарска.