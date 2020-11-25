Москва, 25 ноября 2020, 21:04 — REGNUM Программу сотрудничества между Москвой и Душанбе на 2020−2023 годы подписали председатель Маджлиси Милли (верхней палаты парламента) Таджикистана Рустам Эмомали и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе Маджлиси Милли.
Документ охватывает торгово-экономическую, дорожно-транспортную сферы, градостроительство, сферу телекоммуникаций и информационных технологий, промышленность, образование, науку и здравоохранение.
Эмомали пригласил Собянина в Душанбе. Мэр Москвы принял приглашение. Стороны договорились провести фестиваль дружбы молодежи Москвы и Душанбе. Собеседники обсудили также создание национального павильона Таджикистана на ВДНХ.
Рустам Эмомали также встретился с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком. Стороны обсудили возобновление регулярного авиасообщения между странами.
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