Киев, , 21:23 — REGNUM Апелляционный суд Киева отклонил жалобу мэра Черкасс Анатолия Бондаренко по иску против президента страны Владимира Зеленского.

Об этом сообщается в решении суда, которое было опубликовано сегодня, 25 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суд рассмотрел апелляцию Бондаренко на решение Печерского районного суда Киева от 1 октября и оставил его без изменений, а жалобу мэра Черкасс на это решение — без удовлетворения.

Таким образом, городской глава Черкасс окончательно проиграл дело против Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что еще весной, комментируя решения городских властей Черкасс по ослаблению карантина, Зеленский назвал Бондаренко «бандитом, с которым он никогда за один стол не сядет», а его действия — «популизмом». В ответ мэр подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против президента Украины, оценив моральный ущерб в одну гривну.

Накануне стало известно, что Бондаренко одержал победу во втором туре выборов мэра Черкасс 22 ноября и таким образом сохранил свой пост.