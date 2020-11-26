Тегеран, , 07:41 — REGNUM 25 ноября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов в ходе видеоконференции подчеркнули важность дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В ходе видеоконференции Зариф и Байрамов обсудили последние события в двусторонних отношениях, а также послевоенную ситуацию в Карабахском регионе.

Подчеркнув важность дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений в сфере сотрудничества двух стран на международных форумах, стороны также обсудили вопросы эксплуатации плотины Ходаафарин, железной дороги Решт-Астара, коридоров Север-Юг и Восток-Запад, проведения совместной экономической комиссии двух стран и другие представляющие интерес вопросы.

Обе стороны также назвали границы двух стран «границами мира, дружбы и сотрудничества», заявив о необходимости дальнейшего сотрудничества в области пограничной безопасности.