Тегеран, , 07:49 — REGNUM 25 ноября вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди заявила, что Тегеран компенсирует убытки, причиненные в результате крушения украинского самолета, произошедшего в январе, исходя из принципа соблюдения международных норм и принципов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Джонейди сделала эти замечания, выступая перед журналистами в кулуарах заседания кабинета министров в Тегеране.

«Это всего лишь юридические вопросы, которые не должны быть политизированы зарубежными странами, не имеющими никакого отношения к данному инциденту», — отметила она.

Ранее 28 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что Иран готов ускорить переговоры с Украиной по авиакатастрофе.

Украинский пассажирский самолет, пролетая над стратегически важным военным объектом, разбился вскоре после вылета из Международного аэропорта Имама Хомейни в Иране 8 января 2020 года. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли.